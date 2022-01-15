У 2022 році не всі 60-річні українці зможуть піти на заслужений відпочинок - деяким доведеться ще попрацювати від 3 до 5 років.

Пов'язано це з тим, що з 1 січня змінилися вимоги до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

Так, українці можуть вийти на пенсію в 60, 63 або 65 років. Щоб відправитися на заслужений відпочинок у першому випадку, треба мати станом на 2022 рік - 29 років страхового стажу (минулого року - 28). Для виходу на пенсію в 63 роки - страховий стаж повинен становити від 19 до 29 років. І тим, кому 65 років, потрібно мати 15-29 років страхового стажу.

Якщо до 65 років у людини менше 15 років страхового стажу, то вона може розраховувати на соціальну держдопомогу в розмірі прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність — на 1 січня 2022 року ця допомога становить 1934 грн. Правда, її отримають не всі. Гроші нарахують тільки тим пенсіонерам, які отримують дохід менше прожиткового мінімуму (у 2022 році його розмір складе 2481 грн).

Людям, яким не вистачає трудового стажу для виходу на пенсію за віком, пропонують такі варіанти: отримувати соціальну пенсію; продовжувати працювати до тих пір, поки стажу не буде достатньо; докупити відсутні роки стажу.



Раніше ми розповідали, що деяким українцям страховий стаж можуть зарахувати в подвійному розмірі при обчисленні пенсійних виплат. Зокрема, таке передбачено для тих, хто працював у протичумних та лепрозорних закладах охорони здоров'я, психлікарнях, інфекційних закладах тощо.

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