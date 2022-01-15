Нову форму сертифіката ЗНО-2022 затвердило своїм наказом Міністерство освіти і науки. Крім основної частини, тепер з'явиться додаткова.
Зазначимо, в основній частині сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання зазначаються навчальні предмети, які учасник здаватиме за рахунок коштів державного бюджету.
У додаткову частину буде вноситися інформація про предмети, які учасник тестування буде здавати додатково за власні кошти.
Також у новій формі сертифіката ЗНО-2022 з'явиться електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Розміщуватися він буде у верхній частині. За допомогою нього можна буде здійснити верифікацію інформації, зазначеної в сертифікаті.
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Додамо, учасники ЗНО отримують сертифікат в індивідуальному конверті разом з повідомленням про реєстрацію на ЗНО. Документ надсилається учням, які складають ДПА у формі ЗНО, до навчального закладу, в якому вони навчаються. Іншим категоріям осіб - за адресою, вказаною при реєстрації.
Сертифікат ЗНО разом з паспортом та запрошенням-перепусткою є обов'язковим документом для допуску до пункту тестування.
Раніше ми повідомляли, для того, щоб зареєструватися для участі у ЗНО-2022, потрібно зібрати пакет необхідних документів, роздрукувати та заповнити реєстраційну картку. Потім все це потрібно буде віднести до закладу освіти, якщо ви є випускником школи, або відправити поштою на абонентську скриньку Регіонального центру оцінювання якості освіти (якщо є випускником школи минулих років).
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