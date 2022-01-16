Народження дитини є важливою і хвилюючою подією, а допомога по вагітності та пологах – суттєвою фінансовою підтримкою для майбутньої матері.

Про це говориться у повідомленні на сайті Фонду соціального страхування. Декретна відпустка зазвичай видається з 30 тижнів вагітності. Винятком є жінки-чорнобильці, які можуть піти в декретну відпустку з 27 тижнів вагітності.

Для розрахунку розміру допомоги необхідно помножити розмір середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. Тривалість страхового стажу при цьому не враховується.

Разом з тим особам, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мають стаж менше 6 місяців, розмір допомоги розраховується, виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше розміру допомоги, розрахованої з дворазового розміру мінімальної заробітної плати.

Варто зазначити, що з 1 грудня розмір мінімальної заробітної плати в Україні зріс на 500 грн (до 6 500 грн). Такою ж мінімальна зарплата залишається і в січні 2022 року.

Цей показник безпосередньо впливає на розрахунок максимального і мінімального розмірів декретних виплат, а, отже, і на суму допомоги по вагітності та пологах.

Максимальна база нарахування ЄСВ – це 15 розмірів мінімальної зарплати (тобто з 1 грудня 6 500 × 15 = 97 500 грн в місяць).

Крім того, сума декретних не може бути меншою за розмір допомоги, обчисленої з мінімальної зарплати: 6 500 / 30,44 (середньомісячна кількість календарних днів) = 213,53 грн.

Як відомо, в Україні також виплачують допомогу при народженні дитини. Її загальний розмір становить 41 280 грн. Одноразова виплата проводиться в сумі 10 320 грн.

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