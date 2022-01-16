16 січня 2022 року в Україні набули чинності окремі положення 25 статті закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

Згідно з положеннями Закону, російськомовні друковані ЗМІ зможуть поширюватися в Україні за умови, "що буде одночасно видаватися тираж цього видання державною мовою". Про це на своїй сторінці у Facebook нагадав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Згідно з документом, всі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати один одному за змістом, обсягом і способом друку. Випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і виходити в один день.

Також забороняється розміщувати в друкованих виданнях оголошення, рекламну інформацію і т.д. російською.

Підписка на друковані ЗМІ іноземними мовами буде можлива за умови можливості передплати в Україні на таке ж видання державною мовою.

крім того, у місцях поширення друкованих ЗМІ видання державною мовою мають становити не менше 50% назв.

Зазначені положення закону до 16 липня 2024 року не поширюватимуться на друковані ЗМІ, що видаються виключно кримськотатарською мовою та іншими мовами корінних народів України, англійською або іншою офіційною мовою Євросоюзу.

Кремінь підкреслив, що про цю норму закону всі друковані ЗМІ загальнодержавного та регіонального рівня були попереджені ще рік тому.

За відмову від виконання вимог статті 25 порушників спочатку чекає попередження, а в разі повторних порушень піде штраф у розмірі від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У перекладі на грошовий розрахунок, це від 6,8 до 8,5 тисяч гривень.

У разі третього поспіль порушення, виявленого протягом року, розмір штрафу складе від 8,5 до 11,9 тисяч гривень.

Нагадаємо про штрафні бали: у Раді придумали новий спосіб покарання українців

Як повідомляла Politeka, фальшиві covid-сертифікати: у МОЗ розповіли, як українцям уникнути величезного штрафу

Також Politeka писала, що в Україні набуває чинності нова жорстка заборона, кому загрожує покарання