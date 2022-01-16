16 января 2022 года в Украине вступили в силу отдельные положения 25 статьи закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Согласно вступившим в силу положениям закона, русскоязычные печатные СМИ смогут распространяться в Украине при условии, "что будет одновременно издаваться тираж этого издания на государственном языке". Об этом на своей странице в Facebook напомнил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Согласно документу, все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати. Выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и выходить в один день.

Также запрещается размещать в печатных изданиях объявления, рекламную информацию и т. д. на русском.

Подписка на печатные СМИ на иностранных языках будет возможна при условии возможности подписки в Украине на такое же издание на государственном языке.

кроме того, в местах распространения печатных СМИ издания на государственном языке должны составлять не менее 50% названий.

Указанные положения закона до 16 июля 2024 года не будут распространяться на печатные СМИ, издаваемые исключительно на крымскотатарском языке и других языках коренных народов Украины, на английском или другом официальном языке Евросоюза.

Креминь подчеркнул, что об этой норме закона все печатные СМИ общегосударственного и регионального уровня были предупреждены еще год назад.

За отказ от выполнения требований статьи 25 нарушителей сначала ждет предупреждение, а в случае повторных нарушений последует штраф в размере от 400 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. В переводе на денежный расчет, это от 6,8 до 8,5 тысяч гривен.

В случае третьего подряд нарушения, обнаруженного в течение года, размер штрафа составит от 8,5 до 11,9 тысяч гривен.

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