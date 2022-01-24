Частина українців може втратити свої пенсійні виплати після обов'язкової перевірки, яку проведе Пенсійний фонд спільно з Міністерством фінансів і Міністерством соціальної політики.

Порушення, через які люди можуть позбутися своїх пенсій, перераховані в законі про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування".

Він передбачає проведення обов'язкової верифікації пенсіонерів, якою ПФУ займається спільно з урядовими відомствами.

Відповідно до закону українці можуть втратити пенсію з таких причин:

Наявність помилки в прізвищі;

Спроба отримати пенсію за підробленими документами;

Проживання пенсіонера за кордоном;

Перерва при отриманні пенсії в 6 і більше місяців;

Якщо пенсіонер переселенець або змінив місце проживання.

Підкреслюється, що в разі проживання за кордоном пенсіонер перестає отримувати українську пенсію на весь відповідний період часу.

Варто зазначити, що середній розмір пенсії в Україні останнім часом продовжує зростати. Черговий виток зростання стався з 1 січня. Станом на початок року середній розмір пенсійних виплат в країні становить 3991,53 гривень.

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