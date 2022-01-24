Порушення, через які люди можуть позбутися своїх пенсій, перераховані в законі про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування".
Він передбачає проведення обов'язкової верифікації пенсіонерів, якою ПФУ займається спільно з урядовими відомствами.
Відповідно до закону українці можуть втратити пенсію з таких причин:
Наявність помилки в прізвищі;
Спроба отримати пенсію за підробленими документами;
Пугачова після численних пластик вразила самовпевненою заявою: "Мене люблять будь-яку..."
"Прощавай, друже!": зупинилося серце відомого українця-патріота, подробиці трагедії
Данилко в образі Сердючки розділив українців репертуаром на "Дизель шоу": "Блін, навіщо так...."
Екс- "Холостяк" Заливако зобразив Анну Богдан у ліжку: "перший день спільного життя"
"Шкодували і не повідомляли": з'ясувалися кричущі подробиці трагедії з 11-річним Максимом
Проживання пенсіонера за кордоном;
Перерва при отриманні пенсії в 6 і більше місяців;
Якщо пенсіонер переселенець або змінив місце проживання.
Підкреслюється, що в разі проживання за кордоном пенсіонер перестає отримувати українську пенсію на весь відповідний період часу.
Варто зазначити, що середній розмір пенсії в Україні останнім часом продовжує зростати. Черговий виток зростання стався з 1 січня. Станом на початок року середній розмір пенсійних виплат в країні становить 3991,53 гривень.
Нагадаємо, у ПФУ розповіли, на скільки зросла пенсія українців, з'явилася статистика.
Як повідомляла Politeka, стало відомо, яким категоріям українців покладаються допомоги і компенсації.
Також Politeka писала, що українцям нарахували нові доплати, з'явилося уточнення, кому вони призначені.