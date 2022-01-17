Украинским учителям и не только будут доплачивать за ведение вебсайтов учебных заведений и выполнение другой работы не по прямому профилю.

Соответствующие нововведения прописаны в постановлении Кабмина от 28 декабря 2021 г. № 1391, вступившем в силу 1 января этого года.

Согласно документу, теперь украинским учителям, преподавателям и другим работникам учебных заведений полагается доплата в размере 10% от зарплаты за другие виды деятельности на работе. Уточняется, что речь идет в том числе о ведении вебсайтов школ, делопроизводства или бухгалтерского учета.

Подчеркивается, что начисление такой доплаты будет обязательным.

В службе образовательного омбудсмена Украины уточнили, что ведение сайта учебного заведения – отдельный вид деятельности, на который необходимо выделять довольно много времени. В связи с этим введение доплаты за такую деятельность в Службе омбудсмена посчитали справедливым и своевременным.

Впрочем, в службе также отметили, что в заведениях образования должна появиться должность ІТ-специалиста, ведь, как и многие другие сферы, образование продолжает двигаться в направлении цифровизации.

Напомним, пенсии украинцев продолжат повышаться, раскрыты сроки.

Как сообщала Politeka, украинцам напомнили, на что выросли цены с 1 января.

Также Politeka писала, что украинцам повысили зарплаты, раскрыты новые цифры.