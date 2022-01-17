Соответствующие нововведения прописаны в постановлении Кабмина от 28 декабря 2021 г. № 1391, вступившем в силу 1 января этого года.
Согласно документу, теперь украинским учителям, преподавателям и другим работникам учебных заведений полагается доплата в размере 10% от зарплаты за другие виды деятельности на работе. Уточняется, что речь идет в том числе о ведении вебсайтов школ, делопроизводства или бухгалтерского учета.
Подчеркивается, что начисление такой доплаты будет обязательным.
В службе образовательного омбудсмена Украины уточнили, что ведение сайта учебного заведения – отдельный вид деятельности, на который необходимо выделять довольно много времени. В связи с этим введение доплаты за такую деятельность в Службе омбудсмена посчитали справедливым и своевременным.
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Впрочем, в службе также отметили, что в заведениях образования должна появиться должность ІТ-специалиста, ведь, как и многие другие сферы, образование продолжает двигаться в направлении цифровизации.
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