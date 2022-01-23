В Украине увеличился средний размер пенсии по состоянию на 1 января - в Пенсионном фонде показали статистку и раскрыли, какой процент украинцев стал получать больше денег.

Так, с начала 2022 года средний размер пенсии в Украине составляет 3991,53 гривен. За год средняя пенсия выросла на 484,02 гривен (это около 14%). В ПФУ заявили, что в Украине на сегодня 10,8 млн пенсионеров, из которых 2,7 млн работают.

Согласно данным ПФУ, резко увеличился процент пенсионеров, которые получают свыше пяти тысяч гривен в месяц (на 3,8%). От 5 001 до 10 000 гривен в прошлом году получали 11,6% от общего числа пенсионеров, на сегодня таковых уже - 15,4%.

Более 10 тысяч гривен получают теперь 4,7% пенсионеров, тогда как в прошлом году их процент составлял всего 3.

Ранее мы рассказывали, что правительство анонсировало 12 этапов повышения пенсий украинцам в теуущем году. В частности, размер выплат пересмотрят по возрасту и потере кормильца, также должны увеличится социальные пенсии и пенсии 70-летним. Кроме того, в марте проведут индексацию выплат для всех.

При этом ужесточились требования выхода на пенсию по возрасту. В частности, 60-летние украинцы, желающий уйти на заслуженный отдых, должны иметь не менее 29 лет страхового стажа (+1 год по сравнению с тем, что было в 2021-м).

Напомним, компенсации и не только: в Минсоцполитики сделали важное заявление относительно выплат в январе

Как сообщала Politeka, оформление пенсий в 2022 году: в ПФУ разъяснили, что надо сделать, чтобы получить деньги

Также Politeka писала, что страховой стаж для выхода на пенсию, правила изменились: что будет с теми, кому не хватает лет