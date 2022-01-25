За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, тарифи на газ, світло та інші комунальні послуги залишаються незмінними до кінця опалювального сезону. Про це він повідомив під час брифінгу 24 січня за результатами позачергового засідання Ради національної безпеки і оборони.
Шмигаль підкреслив, що з боку уряду виконані всі зобов'язання перед місцевою владою щодо передачі коштів і податків до бюджетів, тому тарифи на тепло та гарячу воду підвищуватися не будуть - відповідно до підписаного раніше Меморандуму з органами місцевого самоврядування. Світло та газ теж дорожчати не будуть.
"Тарифи на електроенергію, ціни на газ залишаються незмінними... Тарифи на тепло та гарячу воду органами місцевого самоврядування підвищуватися не будуть до кінця опалювального сезону", — заявив Шмигаль.
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Раніше в аналізі Нацбанку щодо ситуації з інфляцією натякалося про неминуче підвищення тарифів на комуналку в 2022-му році. Так, регулятор погіршив інфляційний прогноз з 5% до 7,7%. Зазначалося, що тиск відчує не тільки бізнес, - потрібна буде поступова корекція тарифів на житлово-комунальні послуги.
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