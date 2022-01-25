Як пише Politeka.net з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки, реєстрація на пробне ЗНО у 2022 році вже завершилася. До 25 січня зареєстровані учасники повинні були оплатити іспит. Цього року вартість тестування коливалася в районі 213-309 гривень.
Як повідомили у відомстві, цього року на пробне тестування прийде 131 103 людини. Багато з них складатимуть по кілька іспитів, оскільки було замовлено майже 197 тис. тестувань.
Відомо, що пробний іспит з української мови та літератури відбудеться вже 19 березня. Тестування з інших предметів школярі складатимуть 26 березня. Взяти участь у ЗНО цього року можуть не тільки школярі, але також вчителі, студенти та випускники минулих років.
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Нагадаємо, що було змінено порядок проведення ЗНО у 2022 році, названо дати пробних тестувань.
Як повідомляла Politeka, стало відомо, як нараховують бали за ЗНО і кому можуть дати премію в розмірі 100 тис. гривень.
Також Politeka писала, що з'явився список предметів ЗНО-2022 та дати проведення іспитів.