За 11 місяців минулого року померли 650 тисяч українців. Враховуючи кількість новонароджених, з січня по листопад 2021 року населення зменшилося майже на 400 тисяч. Це рекордне скорочення населення за 11 років. Такі дані наводить ресурс "Опендатабот".
Через перевищення показника смертності над народжуваністю в цілому в країні з 2010 року стало на понад 2,6 млн громадян менше.
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У ТОП-3 основних причин смертності в минулому році потрапили:
- серцево-судинні захворювання (51,6%);
- коронавірус (24,9%);
- онкологія (7,2%).
Відзначимо, в листопаді від коронавірусу померли майже 22 тис. осіб - це 25% від загальної кількості смертей. У вересні вірус забрав 2900 життів. За два наступні місяці смертність від нього зросла в сім разів.
Згідно з даними МОЗ, за останню добу в Україні зафіксовано рекордну кількість нових випадків COVID-19 - 32 393. Подібних цифр не було з осені минулого року. Експерти заявили, що в Україні почалася п'ята хвиля коронавірусу. Єдиним ефективним способом протидіяти недузі, як і раніше, є вакцинація. Українців закликають робити третє, бустерне щеплення.
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