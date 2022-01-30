В Інфляційному прогнозі за січень 2022 говориться, що висока продовольча інфляція буде зберігатися, повідомляється на сайті НБУ. Українців чекає подорожчання продуктів і не тільки.
Перш за все це стосується продукції, яка потребує великих енерговитрат: соняшникова олія, цукор, хліб, тепличні овочі.
У НБУ прогнозують, що повернення інфляції в цільовий діапазон 5%±1 ст.п. при дотриманні закладених в базовий сценарій монетарних умов очікується в середині 2023 року.
У 2022 році інфляція, згідно з прогнозом сповільниться до 7.7%.
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"Досягненню мети заважатиме насамперед висока вартість енергоносіїв. Це не тільки буде тиснути на виробничі витрати, а й потребуватиме поступового коригування тарифів на житлово-комунальні послуги", - йдеться в документі.
Раніше повідомлялося, що Кабмін розширив перелік потрапляють під державне регулювання продуктів харчування. Граничний рівень торговельної надбавки не може перевищувати 10% для таких "соціальних" товарів.
До переліку потрапили гечнева крупа, цукор, пшеничне борошно вищого ґатунку, макаронні вироби українського виробництва, пастеризоване молоко жирністю 2,5% (у плівці), соняшникова олія, курячі яйця категорії С1, птиця (куряча тушка), вершкове масло жирністю 72,5%.
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