В Україні змінилися умови виходу на пенсію, зокрема, щоб вийти на пенсію з 1 січня 2022 року потрібно досягти 60-річного віку і мати не менше 29 років стажу. Про це повідомляє ПФУ.
При цьому якщо чоловіки і жінки до 60 років не накопичили 29 років страхового стажу, то їм доведеться працювати до 63 років. Для виходу на заслужений відпочинок в 63 роки, українцям необхідно мати від 19 до 29 років страхового стажу.
Якщо немає 19 років стажу, то українці зможуть вийти на пенсію по досягненню 65 років. У цю категорію потрапляють пенсіонери, у яких трудовий стаж коливається від 15 до 19 років.
Українці старше 65 років, які не набрали необхідних років стажу, можуть розраховувати лише на соціальні виплати.
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Варто відзначити, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з 1 березня в країні пенсії піднімуть на 14%. У середньому виплати пенсіонерам зростуть на 500 гривень.
А в 2022 році мінімальну пенсію для українців старше 70 років піднімуть до 3 000 гривень.
Нагадаємо, сім'ям в Україні доведеться звітувати за доходи: кому саме і що це означає.
Як повідомляла Politeka, у Мінсоцполітики розкрили, хто отримає більше пенсії і на скільки.
Також Politeka писала, що українці можуть залишитися без пенсії через помилку, в ПФУ озвучили деталі.