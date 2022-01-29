Українські домогосподарства (сім'ї) хочуть прирівняти до повноцінних суб'єктів підприємництва, щоб залучити їх до економічної активності - це стане абсолютно новим явищем для України.

Так, у Верховній Раді зареєстрований законопроект № 6539 "Про домогосподарства (домоекономіку)", згідно з яким в країні хочуть ввести обов'язкове декларування доходів сім'ї та сімейне оподаткування.

Домогосподарством може бути кілька осіб, які живуть разом і ведуть спільне господарство, при цьому повністю або частково поєднали свої кошти і витрати. Члени домогосподарства можуть не перебувати в спорідненості, головна умова - спільне проживання та ведення господарства. Однак, в документі наголошується, що домогосподарством може бути й одна людина.

Проектом закону громадянам заборонено перебувати в декількох домогосподарствах одночасно. Протягом одного фінансового року особа може бути членом лише одного домогосподарства.



Обов'язкове сімейне декларування діє, якщо українці хочуть отримати податкову знижку або держдопомогу у вигляді соціальних виплат, пільг і т.д. (законопроектом вводиться новий термін "соціальний трансферт"), а також вести підприємницьку діяльність (сімейний бізнес).

Доходами сім'ї вважаються: зарплата, прибуток від підприємницької діяльності, винагорода за договорами, грошове забезпечення та інші виплати військовослужбовцям та членам їх сімей, правоохоронцям, стипендія, виграші, призи та подарунки, виплати від недержавних пенсійних фондів, соціальні трансферти.

Відзначимо, якщо законопроект буде прийнятий, то таке ноу-хау, як домоекономіка, з'явиться в Україні не раніше 2025 року.

Нагадаємо, тарифи на газ, тепло і гарячу воду: Шмигаль оголосив, що буде з цінами найближчим часом

Як повідомляла Politeka, у платіжках українців з'явився додатковий рядок: скільки і за що доведеться доплачувати

Також Politeka писала про нових штрафах в Україні, зміни вступили в силу 16 січня: кому доведеться викласти до 11,9 тисяч