Найбільш вразливі верстви населення можуть розраховувати на надбавку, яку Мінсоцполітики анонсувало в Україні, починаючи з березня.

Так, Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови про забезпечення деяких категорій громадян додатковими фінансовими коштами з 1 березня. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, документом пропонується проіндексувати на 14% розміру щомісячних компенсаційних виплат до пенсії літніх людей. Виплати після цього для осіб від 75 до 80 років повинні зрости на 456 гривень, для осіб старше 80 років - 570 гривень.

Крім того, на 14% збираються проіндексувати:

страхові пенсії, призначені до 2019 року (сума підвищення буде не менше 100 грн., а середній розмір підвищення становитиме близько 500 грн.);

пенсії військовим (у середньому виплати зростуть на 700 гривень);

мінімальні розміри пенсій по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи (підвищаться приблизно на 400 грн).

Тим пенсіонерам, кого не торкнеться індексація, пропонується встановити доплату в розмірі 135 гривень на місяць.

Також має зрости мінімальна пенсія осіб з інвалідністю I групи та осіб з повним страховим стажем (30/35 років) з 2 200 до 2 300 гривень. А для непрацюючих пенсіонерів з числа одержувачів мінімальних пенсій, які не мають повного стажу, виплати збираються збільшити на 166 гривень до 2 100 грн.

Що стосується соціальних виплат, теж передбачено ряд підвищень.

на 400 гривень (з 1700 до 2 100 грн.) виросте держдопомога для одержувачів допомоги на кожного, хто виховується в багатодітній родині;

на 166 гривень (з 1934 до 2100 грн.) збільшиться держдопомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу.

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