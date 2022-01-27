Как пишет Politeka.net, об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.
Выплата пенсии будет остановлена, если окажется, что документы были оформлены неправильно, или в них была допущена ошибка. Такие требования прописаны в украинском законодательстве.
Отмечается, что ошибку могут обнаружить во время верификации документов. Кроме этого, есть и другие причины, из-за которых могут остановить выплаты. Поводом для приостановления выплат может быть:
- ошибка в фамилии,
- получение пенсии по фальшивым документам,
- если выяснится, что человек некоторое время проживал за границей,
- человек не получал свою пенсию в течение 6 месяцев,
- пенсионер сменил место жительства.
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Как известно, пенсия не будет выплачиваться украинцу во время всего срока пребывания за границей, если речь идет о постоянной смене места жительства.
Напомним, что ожидается новое повышение пенсий: как сильно вырастут выплаты для украинцев.
Как сообщала Politeka, в платежках украинцев появились дополнительные расходы: за что придется доплачивать.
Также Politeka писала, что вскоре украинцам повысят пенсии, когда ждать прибавки: "В среднем на 500 гривен".