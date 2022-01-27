Как пишет Politeka.net, об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Выплата пенсии будет остановлена, если окажется, что документы были оформлены неправильно, или в них была допущена ошибка. Такие требования прописаны в украинском законодательстве.

пенсия, субсидия, украинцы, выплаты

Отмечается, что ошибку могут обнаружить во время верификации документов. Кроме этого, есть и другие причины, из-за которых могут остановить выплаты. Поводом для приостановления выплат может быть:

  • ошибка в фамилии,
  • получение пенсии по фальшивым документам,
  • если выяснится, что человек некоторое время проживал за границей,
  • человек не получал свою пенсию в течение 6 месяцев,
  • пенсионер сменил место жительства.

пенсии, пенсионеры

Популярные статьи сейчас

Заросший Галкин показал детали интерьера замка, в котором живет с Пугачевой: "Мальдивам и не снилось"

Рябчук с улыбкой на лице рассказал, как расправился с сослуживцами: «Пошел куда глаза глядят»

Полякова удивила поступком в адрес Тины Кароль после их серьезного конфликта: "Будь счастлива"

Жизнь знаменитого актера оборвалась в ДТП, травмы оказались слишком тяжелыми: подробности

Дочь Анджелины Джоли в дырявых штанах сразила наповал рядом с исхудавшей мамой: кадры с прогулки
Показать еще

Как известно, пенсия не будет выплачиваться украинцу во время всего срока пребывания за границей, если речь идет о постоянной смене места жительства.

Напомним, что ожидается новое повышение пенсий: как сильно вырастут выплаты для украинцев.

Как сообщала Politeka, в платежках украинцев появились дополнительные расходы: за что придется доплачивать.

Также Politeka писала, что вскоре украинцам повысят пенсии, когда ждать прибавки: "В среднем на 500 гривен".