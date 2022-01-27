Украинцам могут отказать в выплате пенсии, если будет допущена малейшая ошибка при оформлении документов и их верификации.

Как пишет Politeka.net, об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Выплата пенсии будет остановлена, если окажется, что документы были оформлены неправильно, или в них была допущена ошибка. Такие требования прописаны в украинском законодательстве.

Отмечается, что ошибку могут обнаружить во время верификации документов. Кроме этого, есть и другие причины, из-за которых могут остановить выплаты. Поводом для приостановления выплат может быть:

ошибка в фамилии,

получение пенсии по фальшивым документам,

если выяснится, что человек некоторое время проживал за границей,

человек не получал свою пенсию в течение 6 месяцев,

пенсионер сменил место жительства.

Как известно, пенсия не будет выплачиваться украинцу во время всего срока пребывания за границей, если речь идет о постоянной смене места жительства.

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