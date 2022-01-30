Українців попередили про зростання курсу найближчим часом і назвали цифри, які можна буде побачити в обмінниках через тиждень.

Українців попередили про зростання курсу найближчим часом і назвали цифри, які можна буде побачити в обмінниках через тиждень.

Згідно з прогнозом аналітика Вадима Іосуба, незважаючи на невелике зміцнення гривні на міжбанку в п'ятницю, в найближчий тиждень очікується зростання курсу долара до гривні, передає "РБК-Україна».

А через тиждень готівковий долар в банках може торгуватися близько 29,0 / 29,2 грн.

"З другої половини четверга до п'ятниці на міжбанківському ринку гривня відіграла у долара близько 30 копійок. Але говорити про те, що тренд на зміцнення гривні буде стійким без істотної деескалації геополітичної ситуації поки рано", - зазначив аналітик.

При цьому що вдень, 27 січня, курс гривні до долара на міжбанківському валютному ринку опустився нижче рівня в 29 грн / дол. Останній раз кус долара піднімався до позначки 30 в 2015 році. 26 лютого 2015 року долар коштував 30,01 грн.

Також він додав, що за минулий тиждень курс долара до гривні значно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,5-2,3%.

Зазначимо, уряд заклав до держбюджету на 2022 рік середньорічний курс гривні по відношенню до долара на рівні 28,6 – 28,7 гривні.

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