Рятувальники попередили українців про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються в країні 30 і 31 cічня - сніг і ожеледиця не дадуть забути про зиму.

В Україні 30 і 31 січня погіршиться погода, рятувальники попередили українців бути гранично обережними на вулицях. Про це повідомив прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 30 і 31 січня посилиться вітер - пориви вітру 15-20 м/с.у західних областях місцями він підніметься до 25 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с. також прогнозуються хуртовини, а на дорогах спостерігатиметься ожеледиця.

При цьому в Карпатах вночі 30 січня і в Житомирській області попередили про значний сніг (I рівень небезпеки, жовтий).

Негода наздожене і жителів Київської області та Києва. Там також оголошено I рівень небезпеки. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Українцям радять по можливості не виходити з дому і закрити всі вікна. Якщо ж ви перебуваєте на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів і дерев.

Якщо піднявся сильний ураганний вітер, потрібно сховатися в найближчому або природному приміщенні укритті, уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь і не паркувати поруч з ними авто.

Нагадаємо, що негода обрушиться на Україну, мокрий сніг атакує з новою силою.

Як повідомляла Politeka, в Україні оголошено I рівень небезпеки, погода різко погіршиться.

Також Politeka писала, що синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних.