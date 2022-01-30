В Україні 30 і 31 січня погіршиться погода, рятувальники попередили українців бути гранично обережними на вулицях. Про це повідомив прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За даними Українського гідрометцентру, в Україні 30 і 31 січня посилиться вітер - пориви вітру 15-20 м/с.у західних областях місцями він підніметься до 25 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с. також прогнозуються хуртовини, а на дорогах спостерігатиметься ожеледиця.
При цьому в Карпатах вночі 30 січня і в Житомирській області попередили про значний сніг (I рівень небезпеки, жовтий).
Негода наздожене і жителів Київської області та Києва. Там також оголошено I рівень небезпеки. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
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Українцям радять по можливості не виходити з дому і закрити всі вікна. Якщо ж ви перебуваєте на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів і дерев.
Якщо піднявся сильний ураганний вітер, потрібно сховатися в найближчому або природному приміщенні укритті, уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь і не паркувати поруч з ними авто.
Нагадаємо, що негода обрушиться на Україну, мокрий сніг атакує з новою силою.
Як повідомляла Politeka, в Україні оголошено I рівень небезпеки, погода різко погіршиться.
Також Politeka писала, що синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних.