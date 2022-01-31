Снігопади на початку тижня накриють майже всю Україну за винятком півдня, а в горах очікуються сильні хуртовини з небезпечними поривами вітру.

Такий прогноз на понеділок, 31 січня, дали синоптики Укргідрометцентру. Очікується, що початок тижня в Україні обійдеться без значних погодних сюрпризів.

Так, у більшості областей, за винятком Запорізької області та півдня країни, пройде невеликий і помірний мокрий сніг. На заході опади очікуються в нічний час доби.

На дорогах через погодні умови утворюється ожеледиця. Вітер буде західним і південно-західним зі швидкістю 7-12 м/с і періодичними поривами до 15-20 м/с.

У Карпатах вночі очікується сильний снігопад, а вдень – незначні опади. Пориви вітру в горах будуть досягати небезпечної швидкості 25-30 м/с. Синоптики попереджають про хурделиці. Вночі в горах температура впаде до -11 градусів.

На решті території України температура буде досить помірною: від -2 до +1 градуса вночі і від -2 до +3 градусів вдень. Найтепліше буде в південних областях, де вдень очікується від +2 до + 6 градусів.

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