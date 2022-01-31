Такой прогноз на понедельник, 31 января, дали синоптики Укргидрометцентра. Ожидается, что начало недели в Украине обойдется без значительных погодных сюрпризов.
Так, в большинстве областей, за исключением Запорожской области и юга страны, пройдет небольшой и умеренный мокрый снег. На западе осадки ожидаются в ночное время суток.
На дорогах из-за погодных условий образуется гололедица. Ветер будет западным и юго-западным со скоростью 7-12 м/с и периодическими порывами до 15-20 м/с.
В Карпатах ночью ожидается сильный снегопад, а днем – незначительные осадки. Порывы ветра в горах будут достигать опасной скорости в 25-30 м/с. Синоптики предупреждают о вьюге. Ночью в горах температура упадет до -11 градусов.
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На остальной территории Украины температура будет весьма умеренной: от -2 до +1 градуса ночью и от -2 до +3 градусов днем. Теплее всего будет в южных областях, где днем ожидается от +2 до +6 градусов.
Напомним, спасатели предупредили украинцев о метелях и сильном ветре.
Как сообщала Politeka, мокрый снег и дожди устроят погодные испытания украинцам.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили о сильном ветре и гололедице, появился прогноз.