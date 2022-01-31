Трагічна звістка сколихнула світ моди й шоубізу - пішла з життя "Міс США 2019" Чеслі Кріст, їй було всього 30 років.

Інцидент стався в неділю вранці, 30 січня, в Нью-Йорку. Тіло Чеслі виявили під вікнами 60-поверхового хмарочоса, передає New York Post з посиланням на джерела в поліції.

За попередньою інформацією, Кріст, яка жила на дев'ятому поверсі будівлі, стрибнула вниз. Востаннє її бачили на терасі 29-го поверху.

Також джерела повідомили, що переможниця конкурсу краси залишила записку, в якій говорилося, що хоче залишити весь спадок своїй матері.

Крім того, незадовго до трагедії Чеслі зробила останній пост в Instagram, опублікувавши портретне фото, яке підписала: "Нехай цей день принесе вам мир і спокій ❤️".

Користувачі прощаються з "Міс США", та не можуть повірити в те, що трапилося:

"Королева!!!! Я все ще сподіваюся, що хтось скаже мені, що це не правда!!! Моя вічна сестра! Ми пройшли разом Топ-20, рука об руку, танцюючи і сміючись ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️Ти назавжди залишишся в моєму серці!!! 😭 😭 Спочивай з миром, моя чудова сестра!!!! 💔🙏😭 Тебе не забудуть!"

"Я в подиві. Це схоже на страшний сон 😓 ти була доброю, доброзичливою, розумною... Коли я вперше зустріла тебе в Нью-Йорку, я була приголомшена твоєю добротою і теплотою. Ти була сильною, Чеслі, і моє серце розбите, знаючи, що ти пішла так рано 💔 Спочивай з миром, милий ангел 🙏Ми завжди будемо пам'ятати тебе"

"Ангел, якого буде дуже не вистачати ❤️"

Зазначимо, Чеслі Кріст отримала юридичну освіту і ступінь магістра ділового управління в університеті Уейк Форест, працювала юристом і телекореспондентом. У конкурсі "Міс США" в 2019 році вона з'явилася в статусі Міс Північна Кароліна. Титул в штаті Кріст завоювала з п'ятої спроби. Після перемоги на конкурсі краси в США, Кріст увійшла в десятку фіналістів на подальшому конкурсі «Міс Всесвіт».

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