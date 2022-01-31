Гучний скандал розгорівся навколо парламентського телеканалу "Рада" - вже колишня, його співробітниця Поліна Шишкіна невтішно відгукнулася про українську мову і державний прапор.

Кадри з висловлюванням дівчини з приводу мови були опубліковані в Telegram-каналі активіста Сергія Стерненка.

"Ненавиджу українську мову... Прапор такий собі, могли б дизайн інший зробити, нормальний", - мала зухвалість заявити Шишкіна.

Після широкого резонансу дівчину звільнили з телеканалу. Вона записала інше відеозвернення, цього разу з вибаченнями. Виявилося, що вона є дочкою учасника АТО.

"Я мала необережність погано висловитися про українську мову та український прапор. Вважаю, що це було не вірно. Особливо, будучи дочкою учасника АТО, я, як мінімум, не мала на це право. Повністю усвідомлюю свою помилку і закликаю не повторювати її, особливо враховуючи на нашу політичну ситуацію", - вибачилася Поліна.

Відзначимо, особиста сторінка Шишкіної в Facebook вже видалена. Там було написано, що вона працювала асистенткою гостьового редактора на каналі "Рада".

Українці активно коментують в Мережі дану ситуацію:

"порушує конституційні обов'язки..."

"О, вже бачу як вона скоро буде бєєє мєєє, ви мене не так зрозуміли, а деякі маніпулятори неправильно трактували мої слова, я не те хотіла сказати і бла бла бла, чекаємо вибачень"

"Що зробити, щоб її та інших їй подібних звільнили?"

"Я з вас в шоці... які вибачення. Від того, що вона їх принесе що-небудь зміниться? Вона перестане бути українофобкою? Потрібно тиснути на владу, щоб за це позбавляли громадянства, просувати цю думку"

"Державний телеканал, що фінансується за гроші платників податків країни (тобто, за наші з вами гроші)... трудівників на посади понабирали по оголошенню, по знайомству або на конкурсах краси. Там, як відомо, наявність освіти і мізків не обов'язково. Чому дивуватися? Зи. Кажуть, баришня ця, прапор Батьківщини не любляча, дочка учасника АТО. Мої співчуття татові, але тато явно за дитиною не догледів"

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