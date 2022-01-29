Телеканал «1+1» и студия «Квартал 95» угодили в громкий скандал из-за российского языка - в новом сериале отыскали пропаганду «русского мира».

Как пишет Politeka.net, об этом сообщается на странице общественного движения «Відсіч» в Фейсбук.

В частности, телеканал 1+1 запустил новый русскоязычный сериал от "95-го квартала" под названием "Дикие". В этом сериале русское все – язык героев, официальная документация, надписи на дверях чиновников, книги, титры.

«Сериал просто пахнет "русским миром", - убеждены активисты.

Они напомнили о языковом законе, который вступил в силу еще 16 июля 2021 и обязывает телеканалы демонстрировать фильмы исключительно на государственном языке.

«Показ этого и других русскоязычных фильмов, и сериалов на "Плюсах" и других олигархических каналах – это грубое нарушение закона о языке, которое было бы невозможным, если бы этому не способствовали власти во главе с квартальным президентом», - говорится в сообщении.

В общественном движении анонсировали акцию: «За ТВ українською!1», она запланирована на 1 февраля в 13:00.

«Мы идем на акцию За ТВ українською! – чтобы наконец прекратить наглое нарушение закона о языке на телевидении! Присоединяйтесь!», - обратились активисты.

Пользователи сети решили прокомментировать языковой скандал.Мнения людей, как всегда разделились, одни считают, что закон один для всех, другие призывают просто-напросто не смотреть.

" Есть закон! Если власть его демонстративно не выполняет, нужна наша реакция",

"Не смотрите",

"Странные вы все. Зачем смотреть? Конечно. можно игнорировать, что этим кормят украинцев, а потом они голосуют за тищенок, за кив",

"Давно пора закрыть эту помойку",

"Закон про язык для вас пустой звук",- высказались в сети.

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