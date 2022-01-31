Громкий скандал разгорелся вокруг парламентского телеканала "Рада" - уже бывшая, его сотрудница Полина Шишкина нелестно отозвалась об украинском языке и государственном флаге.

Кадры с высказыванием девушки по поводу "мови" были опубликованы в Telegram-канале активиста Сергея Стерненко.

"Ненавижу украинский язык... Флаг такой себе, могли бы дизайн другой сделать, нормальный", – имела дерзость заявить Шишкина.

После широкого резонанса девушку уволили с телеканала. Она записала другое видеообращение, на этот раз с извинениями. Оказалось, что она является дочерью участника АТО.

"Я имела неосторожность плохо высказаться об украинском языке и украинском флаге. Считаю, что это было не верно. Особенно, будучи дочерью участника АТО, я, как минимум, не имела на это право. Полностью осознаю свою ошибку и призываю не повторять ее, особенно учитывая на нашу политическую ситуацию", - извинилась Полина.

Отметим, личная страница Шишкиной в Facebook уже удалена. Там было написано, что она работала ассистенткой гостевого редактора на канале "Рада".

Украинцы активно комментируют в Сети данную ситуацию:

"нарушает конституционные обязанности..."

"О, уже вижу как она скоро будет беее меее, вы меня не так поняли, а некоторые манипуляторы неправильно трактовали мои слова, я не то хотела сказать и бла бла бла, ждем извинений"

"Что сделать, чтобы ее и других ей подобных уволили?"

"Я с вас в шоке... какие извинения. От того, что она их принесет что-нибудь изменится? Она перестанет быть украинофобкой? Нужно давить на власть, чтобы за это лишали гражданства, продвигать это мнение"

"Государственный телеканал, финансирующийся за деньги налогоплательщиков страны (то есть, за наши с вами деньги)... тружеников на должности понабирали по объявлению, по знакомству или на конкурсах красоты. Там, как известно, наличие образования и мозгов не обязательно. Чему удивляться? Зы. говорят, баришня эта, флаг Родины не любящая, дочь участника АТО. Мои соболезнования папе, но папа явно за дидятей не доглядел"

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