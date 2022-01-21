Как сообщает Politeka.net, журналист поделился в своем Инстаграм эмоциональным постом. 48-летний Суханов родился в российском городе Иваново и там же начал строить карьеру ведущего. Позже он перебрался в Москву, где работал на радио, а также на крупных российских телеканалах.
В 2012 году Суханов стал ведущим шоу «Говорить Україна» на телеканале «Украина». В течение двух лет он совмещал эту работу с работой на российском телеканале «РЕН ТВ», однако во время Революции Достоинства журналист однозначно поддержал Украину и окончательно уехал из России, оборвав связи с российским каналом.
21 января Суханов похвастался тем, что спустя столько лет все-таки стал гражданином Украины.
«Сегодня я стал полноценным – с документами – гражданином моей Украины!…Очень трудно подобрать слова, чтобы описать мои ощущения!…Особенно после долгих лет ожидания и даже отчаяния…Все не зря», - эмоционально написал Суханов.
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Он добавил, что теперь планирует продолжать служить на пользу Украине и делать жизнь в нашей стране лучше.
В комментариях ведущего поздравили его коллеги и простые украинцы.
Напомним, телеведущий Суханов остудил желание россиян вмешиваться в дела Украины.
Как сообщала Politeka, телеведущий Суханов высказался об украинском языке.
Также Politeka писала, что известный телеведущий эмоционально заступился за Украину и послал Кремль.