Ведущий популярного украинского ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов похвастался получением украинского гражданства после долгих лет жизни в стране.

Как сообщает Politeka.net, журналист поделился в своем Инстаграм эмоциональным постом. 48-летний Суханов родился в российском городе Иваново и там же начал строить карьеру ведущего. Позже он перебрался в Москву, где работал на радио, а также на крупных российских телеканалах.

В 2012 году Суханов стал ведущим шоу «Говорить Україна» на телеканале «Украина». В течение двух лет он совмещал эту работу с работой на российском телеканале «РЕН ТВ», однако во время Революции Достоинства журналист однозначно поддержал Украину и окончательно уехал из России, оборвав связи с российским каналом.

21 января Суханов похвастался тем, что спустя столько лет все-таки стал гражданином Украины.

«Сегодня я стал полноценным – с документами – гражданином моей Украины!…Очень трудно подобрать слова, чтобы описать мои ощущения!…Особенно после долгих лет ожидания и даже отчаяния…Все не зря», - эмоционально написал Суханов.

Он добавил, что теперь планирует продолжать служить на пользу Украине и делать жизнь в нашей стране лучше.

В комментариях ведущего поздравили его коллеги и простые украинцы.

Напомним, телеведущий Суханов остудил желание россиян вмешиваться в дела Украины.

Как сообщала Politeka, телеведущий Суханов высказался об украинском языке.

Также Politeka писала, что известный телеведущий эмоционально заступился за Украину и послал Кремль.