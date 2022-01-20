Судья популярного телепроекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский с недавних пор начал стараться говорить в своих соцсетях на украинском, что дается ему нелегко, но он очень старается.

42-летний Владимир Ярославский родом из Беларуси, но уже много лет живет в Украине, где стал успешным шеф-поваром, управляющим и совладельцем ресторана, передает Politeka.net.

Сейчас повар задействован в съемках "Мастер Шеф", где вместе с коллегами Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской оценивает блюда участников.

Обо всех важных и интересных деталях Владимир Ярославский рассказывает в Инстаграм. С недавних пор шеф-повар начал вести соцсети на украинском языке. Судье "Мастер Шеф" приходится нелегко, и он даже якобы сдался, написав в одном из стори: "Все, устал от ошибок. Буду вести на русском".

Шеф-повар даже устроил опрос, где мнения пользователей Сети разделились поровну.

"Статистика за 54 минуты!", - написал Владимир Ярославский.

А в новых сторис судья "Мастер Шеф" рассказал, что ему нужны новые нейронные связи, поэтому решил вести соцсети на украинском, как и планировал.

"Не ошибается тот, кто ничего не делает", - отметил Владимир Ярославский.

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