Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на портал Кабміну більше семи мільйонів вакцинованих громадян встигли отримати допомогу від держави за повну імунізацію від коронавірусу. У той же час, є багато українців, які не можуть скористатися цією допомогою через відсутність смартфонів або доступу до інтернету.

Так, в Міністерстві економіки запевнили, що програма "єПітримка" триватиме рік, так що всі бажаючі встигнуть отримати свою тисячу. До того ж, вже зараз розробляється механізм, як громадянам отримати гроші офлайн.

Повідомляється, що офіційно програми "Тисяча за вакцинацію" стартувала 19 грудня 2021, а триватиме вона цілий рік – до 18 грудня 2022 року. Отримати виплату українці можуть в першому етапі - через додаток" Дія " і в другому – через альтернативний офлайн-механізм, який зараз розробляють.

Нагадаємо, що виплату розміром в 1000 гривень громадяни можуть отримати тільки в тому випадку, якщо пройдуть повний цикл вакцинації від коронавірусу. А витратити отриману допомогу можна протягом чотирьох місяців.

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