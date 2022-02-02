Зізнання власниці титулу "Міс США-2019" Чеслі Кріст, що викинулася з вікна хмарочоса, пролили світло на те, через що модель страждала за життя.

Як пише Daily Mail, трагічно загибла модель скаржилася на цькування через свій вік і зовнішній вигляд.

Кріст перемогла в головному конкурсі країни США у віці 28 років, що стало рекордом в країні. Однак, пізніше красуня зізнавалася, що це було непросто, адже вона відчувала сильний тиск з боку суспільства у зв'язку з наближенням свого 30-річчя.

Як з'ясувалося, в соцмережах не всі були в захваті від такої «Міс США», через що ненависники почали засипати модель неприємними повідомленнями.

Кріст зізнавалася, що в її роботі юристом також не все було гладко. За словами моделі, там вона постійно стикалася з мікроагресією. Кріст також розповідала, що відвідувала психолога.

Модель зізналася, що її сильно турбувало наближення 30-го дня народження, який вона бачила як певну точку неповернення у своєму житті.

«30 років відчуваються як холодне нагадування про те, що у мене закінчується час, щоб мати значення в очах суспільства», - говорила Кріст.

Новина про трагічну смерть моделі сколихнула світ 30 січня. Кріст вистрибнула з вікна своєї квартири на 29-му поверсі хмарочоса.

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