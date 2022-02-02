Как пишет Daily Mail, трагически погибшая модель жаловалась на травлю из-за своего возраста и внешнего вида.
Крист победила в главном конкурсе страны США в возрасте 28 лет, что стало рекордом в стране. Однако, позже красотка признавалась, что это было непросто, ведь она чувствовала сильное давление со стороны общества в связи с приближением своего 30-летия.
Как выяснилось, в соцсетях не все были в восторге от такой «Мисс США», из-за чего ненавистники начали засыпать модель неприятными сообщениями.
Крист признавалась, что в ее работе юристом также не все было гладко. По словам модели, там она постоянно сталкивалась с микроагрессией. Крист также рассказывала, что посещала психолога.
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Модель призналась, что ее сильно беспокоило приближение 30-го дня рождения, который она видела как определенную точку невозврата в своей жизни.
«30 лет ощущаются как холодное напоминание о том, что у меня заканчивается время, чтобы иметь значение в глазах общества», - говорила Крист.
Новость о трагической смерти модели всколыхнула мир 30 января. Крист выпрыгнула из окна своей квартиры на 29-м этаже небоскреба.
Напомним, тело королевы красоты обнаружили под окнами дома, успела оставить послание.
Как сообщала Politeka, жену известного футболиста застрелили на глазах у мужа.
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