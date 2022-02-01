Спортсмен помогал доставить свою жену в больницу - врачи в течение как минимум 25 минут пытались реанимировать ее, но сердце женщины запустить не вышло.

В результате перестрелки погибла 29-летняя фитнес-модель и блогер Кристина Вита Аранда, жена игрока футбольного клуба "Олимпия" Ивана Торреса. Об этом сообщает Daily Star.

#URGENTE



📌 El concierto Ja'umina Fest en el anfiteatro de San Bernardino fue suspendido por disparos. Aparentemente una conocida ex modelo fue herida junto a otras dos personas más.

Noticia en desarrollo.



pic.twitter.com/mAN3mYEozp — América Paraguay 🇵🇾 📺 (@AmericaTVPy) January 31, 2022

В столице Парагвая Асунсьона Флореса произошла перестрелка в VIP-зоне амфитеатра имени Хосе Асунсьона Флореса. Зрители концерта группы "Binomio de Oro" попали под перекрестный огонь. Мишенью для нападавших был торговец наркотиками, но в итоге жертвами стали невинные люди.

Супруга футболиста получила пулевое ранение в голову. Левый защитник Торрес, бывший игрок сборной U20, тоже присутствовал на концерте. Они устроили себе свидание и пошли на концерт. Мужчина не пострадал, лишь отделался приступом паники. Он помогал доставить свою жену в больницу.

Врачи в течение как минимум 25 минут пытались реанимировать ее, но сердце женщины запустить не вышло.

Кристина Вита Аранда активно вела страницу в Instagram и имела более 445 тыс. подписчиков. Описывала себя как личного тренера, хотя также работала моделью. У модели и спортсмена есть трое общих детей.

Напомним, что ушел из жизни известный актер, который долго мучился из-за сильных болей.

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