В результате перестрелки погибла 29-летняя фитнес-модель и блогер Кристина Вита Аранда, жена игрока футбольного клуба "Олимпия" Ивана Торреса. Об этом сообщает Daily Star.
В столице Парагвая Асунсьона Флореса произошла перестрелка в VIP-зоне амфитеатра имени Хосе Асунсьона Флореса. Зрители концерта группы "Binomio de Oro" попали под перекрестный огонь. Мишенью для нападавших был торговец наркотиками, но в итоге жертвами стали невинные люди.
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Солистка KAZKA Зарицкая внезапно покинула Украину: "Очень экстренное решение"
Ушел из жизни известный актер: "Долго мучился из-за сильных болей"
"Мать бросила трехлетнюю дочь к медведю": появились подробности пугающего ЧП, что с малышкой
Сморигин из "Дизель шоу" покинул Украину с семьей, фото: "Жируют!"
Супруга футболиста получила пулевое ранение в голову. Левый защитник Торрес, бывший игрок сборной U20, тоже присутствовал на концерте. Они устроили себе свидание и пошли на концерт. Мужчина не пострадал, лишь отделался приступом паники. Он помогал доставить свою жену в больницу.
Врачи в течение как минимум 25 минут пытались реанимировать ее, но сердце женщины запустить не вышло.
Кристина Вита Аранда активно вела страницу в Instagram и имела более 445 тыс. подписчиков. Описывала себя как личного тренера, хотя также работала моделью. У модели и спортсмена есть трое общих детей.
Напомним, что ушел из жизни известный актер, который долго мучился из-за сильных болей.
Как сообщала Politeka, остановилось сердце легендарного Леонида Куравлева: первые подробности трагедии.
Также Politeka писала, что ушел из жизни певец и автор самого известного хита о любви.