Попрощатися зі знаменитим радянським і російським актором Леонідом Куравльовим прийшли тільки троє його колег, була відсутня на похоронах і рідна дочка артиста.

Знаменитого актора поховали в Москві на Троєкуровському кладовищі 1 лютого, повідомляє kp.ru. Прощання з артистом проходило в ритуальному залі Московської Центральної клінічної лікарні, проте проводжали Куравльова без оплесків, адже, за словами журналістів, "проводжати було нікому".

Емоційно попрощався з батьком його син Василь, який неприкрито ридав біля його труни. А ось дочка Куравльова Катерина похорон батька пропустила. Ходили чутки, що перед смертю актора вони не ладили: Куравльов нібито не хотів її бачити. Однак, за офіційною версією, Катерина пропустила похорон батька через хворобу.

Багато хто звернув увагу на відсутність колег і шанувальників артиста в залі прощання. З відомих особистостей з'явилися тільки Євген Герасимов, Сергій Степанченко і Дмитро Харатьян.

Всього церемонію прощання з артистом відвідали близько 60 осіб, проте більшість з них були журналістами.

У мережі не змогли мовчати:

"Прощай Афоня Куравльов був великий актор всі ролі запам'ятовуються", "Але ж Афоню любили мільйони", "прикро. Актор нашого дитинства. Дуже добрі фільми. Ніколи не буде забутий моїм поколінням", "діти зрадили, друзів немає, світла пам'ять улюблений актор", "Він нас радував своїми ролями, його творчість залишиться для живих. Світла пам'ять", "вони по передачах ходять, сумують", "дуже шкода що проводили без оплесків, великий актор!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Куравльов пішов з життя 30 січня у віці 85 років.

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