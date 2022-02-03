Так, станом на 1 січня 2022 року сума української готівки в обігу становить 627,6 млрд. гривень, повідомляє прес-служба НБУ. Це на 69,1 млрд гривень, або на 12,4% більше, ніж на початок минулого року.
У той же час, в порівнянні з 2020-м (+133,4 млрд. гривень), в минулому році спостерігалося скорочення попиту на готівку.
За даними регулятора, на одного жителя України в 2021 році припадала 71 банкнота і 162 платіжних розмінних і оборотних монет.
Найбільше в обігу були банкноти номіналом 200 гривень та монети номіналом 10 копійок. Найменше - 1000 гривень і 10 гривень монетою.
Ротару розкрила свій діагноз, про який мовчала, Максим Галкін не залишився осторонь: "Дай Бог здоров'я"
Мішина зустріла нового "холостяка", кадри вже в мережі: "Артемій і Ксенія, це щось..."
Аліна Гросу показала Осадчій розкішні хороми своєї родини: кришталеві люстри і різьблені меблі
Прощання з Куравльовим, з'явилися кадри з невтішним сином і онуком: "Ми завжди будемо разом"
Трагедія сталася з людьми на залізниці у Львівській області, ніхто не вижив: подробиці
Також в НБУ зазначають, що в Україні продовжують вилучати з обігу "золотисті" одногривневі монети - тобто, коли такі потрапляють в банк, їх більше не випускають. На сьогодні в обігу залишаються ще 443,5 млн. таких монет - ними можна розраховуватися, просто поступово їх замінюють відповіднми "срібними" монетами.
Раніше ми розповідали, в січні регулятор випустив колекційні набори пам'ятних банкнот, присвячених 30-річчю Незалежності України. У набори входить по шість банкнот, у яких на місці водяного знака розміщена айдентика до святкування Дня Незалежності.
Нагадаємо, Нацбанк нагадав українцям про нові суворі правила: що треба встигнути до 28 Лютого
Як повідомляла Politeka, Нацбанк різко знизив курс долара і видав прогноз, що буде далі: "поточний шок..."
Також Politeka писала, що у Нацбанку попередили, чого чекати в 2022: "подорожчання продуктів і..."