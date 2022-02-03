Обсяг обороту готівки в Україні за останній рік зріс більш, ніж на 12% - у Нацбанку поділилися новою статистикою, включаючи, яких банкнот і монет найбільше зараз в обігу.

Так, станом на 1 січня 2022 року сума української готівки в обігу становить 627,6 млрд. гривень, повідомляє прес-служба НБУ. Це на 69,1 млрд гривень, або на 12,4% більше, ніж на початок минулого року.

У той же час, в порівнянні з 2020-м (+133,4 млрд. гривень), в минулому році спостерігалося скорочення попиту на готівку.

За даними регулятора, на одного жителя України в 2021 році припадала 71 банкнота і 162 платіжних розмінних і оборотних монет.

Найбільше в обігу були банкноти номіналом 200 гривень та монети номіналом 10 копійок. Найменше - 1000 гривень і 10 гривень монетою.

Також в НБУ зазначають, що в Україні продовжують вилучати з обігу "золотисті" одногривневі монети - тобто, коли такі потрапляють в банк, їх більше не випускають. На сьогодні в обігу залишаються ще 443,5 млн. таких монет - ними можна розраховуватися, просто поступово їх замінюють відповіднми "срібними" монетами.

Раніше ми розповідали, в січні регулятор випустив колекційні набори пам'ятних банкнот, присвячених 30-річчю Незалежності України. У набори входить по шість банкнот, у яких на місці водяного знака розміщена айдентика до святкування Дня Незалежності.

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