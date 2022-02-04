Соответсвующее постанова №1272 прийняв Кабінет Міністрів України, яке набирає чинності 7 лютого 2022-го року.
Згідно з постановою, тепер і діти від 14 років зможуть отримати по 1000 гривень за програмою "Єпідтримка". Для цього потрібно зробити дві дози вакцини від covid-19.
Також, Кабінет Міністрів України розширив перелік категорій, куди можна витратити ці гроші. Тепер українці мають можливість витратити 1000 на освіту, а саме:
- на оплату отримання дошкільної освіти;
- оплату позашкільної освіти;
- заняття в гуртках і секціях;
- отримання професійної (професійно-технічної) освіти;
- професійна вища освіта;
- харчування в навчальних закладах;
- проживання в гуртожитках навчальних закладів.
Також, залишаються такі категорії як культура, де можна витратити гроші на похід в театр, кінотеатр, покупка книг, абонементи в спортивний зал.
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Нагадаємо, нещодавно в Київській області виник скандал через "ковидну тисячу". Місцеві жителі міста Ірпінь придумали, як витратити гроші не за правилами. В одному кіоску повісили оголошення, що приймають оплату за програмою "Єпідтримка". Стало відомо, що покупці мають можливість купити там алкоголь і сигарети.
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