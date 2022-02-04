Соответсвующее постановление №1272 принял Кабинет Министров Украины, которое вступает в силу 7 февраля 2022-го года.
Согласно постановлению, теперь и дети от 14 лет смогут получить по 1000 гривен по программе "Єпідтримка". Для этого требуется сделать две дозы вакцины от covid-19.
Также, Кабинет министров Украины расширил перечень категорий, куда можно потратить эти деньги. Теперь украинцы имеют возможность потратить 1000 на образование, а именно:
- на оплату получения дошкольного образования;
- оплату внешкольного образования;
- занятия в кружках и секциях;
- получение профессионального (профессионально-технического) образования;
- профессиональное высшее образование;
- питание в учебных заведениях;
- проживание в общежитиях учебных заведений.
Также, остаются такие категории как культура, где можно потратить деньги на поход в театр, кинотеатр, покупка книг, абонементы в спортивный зал.
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Напомним, недавно в Киевской области возник скандал из-за "ковидной тысячи". Местные жители города Ирпень придумали, как потратить деньги не по правилам. В одном киоске повесили объявление, что принимают оплату по программе "Єпідтримка". Стало известно, что покупатели имеют возможность купить там алкоголь и сигареты.
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