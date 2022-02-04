Соответсвующее постановление №1272 принял Кабинет Министров Украины, которое вступает в силу 7 февраля 2022-го года.

Согласно постановлению, теперь и дети от 14 лет смогут получить по 1000 гривен по программе "Єпідтримка". Для этого требуется сделать две дозы вакцины от covid-19.

школа, карантин, дистанционка

Также, Кабинет министров Украины расширил перечень категорий, куда можно потратить эти деньги. Теперь украинцы имеют возможность потратить 1000 на образование, а именно:

  • на оплату получения дошкольного образования;
  • оплату внешкольного образования;
  • занятия в кружках и секциях;
  • получение профессионального (профессионально-технического) образования;
  • профессиональное высшее образование;
  • питание в учебных заведениях;
  • проживание в общежитиях учебных заведений.

Также, остаются такие категории как культура, где можно потратить деньги на поход в театр, кинотеатр, покупка книг, абонементы в спортивный зал.

Популярные статьи сейчас

Ани Лорак в купальнике не смогла забыть о работе даже на фоне пальм: "Уже не знает, чем привлечь внимание"

Финалист "Холостячки" Дима Шевченко раскрыл, что болен: "Признаюсь честно..."

Снег и дожди накроют Украину, ударит мороз до -10: синоптики предупредили об опасности

Жизнь беременной девушки трагически оборвалась под Киевом, подробности и фото: "Сидела рядом с мужем"

Утонувшую на Крещение женщину нашли, жуткие кадры: "тело было в 150 метрах от..."
Показать еще

Напомним, недавно в Киевской области возник скандал из-за "ковидной тысячи". Местные жители города Ирпень придумали, как потратить деньги не по правилам. В одном киоске повесили объявление, что принимают оплату по программе "Єпідтримка". Стало известно, что покупатели имеют возможность купить там алкоголь и сигареты.

Ранее сообщалось, тысяча за вакцинацию: в Кабмине назвали дату, до которой надо успеть получить выплату

Также, Нацбанк раскрыл, что происходит с наличкой в Украине: что изменилось за год и на сколько

Politeka рассказывала, тысячу за вакцинацию позволили тратить на лекарства, но не всем: что решил Кабмин