Кабинет Министров Украины принял решение помочь подросткам и выплатить им по 1000 гривен по программе "Єпідтримка".

Соответсвующее постановление №1272 принял Кабинет Министров Украины, которое вступает в силу 7 февраля 2022-го года.

Согласно постановлению, теперь и дети от 14 лет смогут получить по 1000 гривен по программе "Єпідтримка". Для этого требуется сделать две дозы вакцины от covid-19.

Также, Кабинет министров Украины расширил перечень категорий, куда можно потратить эти деньги. Теперь украинцы имеют возможность потратить 1000 на образование, а именно:

на оплату получения дошкольного образования;

оплату внешкольного образования;

занятия в кружках и секциях;

получение профессионального (профессионально-технического) образования;

профессиональное высшее образование;

питание в учебных заведениях;

проживание в общежитиях учебных заведений.

Также, остаются такие категории как культура, где можно потратить деньги на поход в театр, кинотеатр, покупка книг, абонементы в спортивный зал.

Напомним, недавно в Киевской области возник скандал из-за "ковидной тысячи". Местные жители города Ирпень придумали, как потратить деньги не по правилам. В одном киоске повесили объявление, что принимают оплату по программе "Єпідтримка". Стало известно, что покупатели имеют возможность купить там алкоголь и сигареты.

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