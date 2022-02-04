В Українському центрі оцінювання якості освіти роз'яснили, як правильно пройти регістрацию на ЗНО-2022.
Зокрема, майбутнім учасникам зовнішнього незалежного оцінювання рекомендували не відкладати реєстрацію на останні дні.
"Адже ви не зможете (при необхідності) виправити помилки в реєстраційних документах", - йдеться в повідомленні.
Також важливо уважно заповнювати реєстраційну форму і перевіряти дані.
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"Переконайтеся, що в реєстраційному комплекті є всі необхідні документи", - радять учасникам. Повинні бути: копія паспорта, дві однакові фотографії розміром 3*4, а також заповнена реєстраційна карта. Окремо для випускників минулих років - довідка з місця навчання або копія документа про освіту.
У Центрі оцінювання якості просять учасників не хвилюватися, якщо помиляться при заповненні форми.
"До моменту відправки ви можете створювати нові реєстраційні карти безліч разів", - йдеться в роз'ясненні.
Нагадаємо, що реєстрація на ЗНО-2022 триватиме до 9 березня. Керівники навчальних закладів зможуть зареєструвати учнів для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня.
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