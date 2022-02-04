Нацбанк повідомив про стабілізацію на валютному ринку в період з 31 січня по 4 лютого, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу НБУ.
Причин називають дві:
- зниження підвищеного попиту на валюту, що виник в минулі періоди через вплив психологічного фактора, обумовленого погіршенням інформаційного середовища.
- зростання пропозиції валюти.
У результаті, за тиждень гривня на міжбанківському валютному ринку зміцнилася до 28,11 грн/дол. США з 28,68 грн/дол. США на закритті міжбанку минулої п'ятниці.
Відзначається, що на цьому ж тижні вперше з початку року населення продавало валюти більше, ніж купувало.
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Національний банк України виходив на валютний ринок для згладжування надмірних коливань, але вже не з продажем валюти – як це було протягом більшої частини січня, а з купівлею. Всього за тиждень НБУ купив на валютному ринку 333,7 млн.дол. США.
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