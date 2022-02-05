На цей час триває реєстрація учасників на тестування. Про це пише Politeka.net з посиланням на заяву міністра освіти й науки Сергія Шкарлета в Телеграм.
Як зазначається, Міністерство освіти й науки очікує 394 тисячі зареєстрованих учасників. Вже понад 96 реєстраційних карток сформовано.
Найбільша кількість заявок зареєстрована в трьох обласних центрах - Київському (19655), Дніпропетровському (17100) і Харківському (14691).
Вже надруковані сертифікати для випускників, які завершили реєстрацію, і вже скоро вони повинні отримати документи.
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Реєстрація на ЗНО триватиме до 9 березня цього року. Примітно, що страт на реєстрацію був оголошений 1 лютого. А от комплекти реєстраційних документів (для слухачів та студентів) для складання ДПА у формі ЗНО керівники навчальних закладів мають надіслати до 1 березня поточного року.
Зазначимо, ЗНО майбутні студенти безкоштовно можуть скласти тестування лише з п'яти предметів.
Нагадавши, озвучено дати пробного тестування та проведення, про що важливо пам'ятати
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