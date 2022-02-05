Українським випускникам шкіл належить здавати зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) - в Кабміні розкрили, як йде підготовка, і скільки учасників очікується.

На цей час триває реєстрація учасників на тестування. Про це пише Politeka.net з посиланням на заяву міністра освіти й науки Сергія Шкарлета в Телеграм.

Як зазначається, Міністерство освіти й науки очікує 394 тисячі зареєстрованих учасників. Вже понад 96 реєстраційних карток сформовано.

Найбільша кількість заявок зареєстрована в трьох обласних центрах - Київському (19655), Дніпропетровському (17100) і Харківському (14691).

Вже надруковані сертифікати для випускників, які завершили реєстрацію, і вже скоро вони повинні отримати документи.

Реєстрація на ЗНО триватиме до 9 березня цього року. Примітно, що страт на реєстрацію був оголошений 1 лютого. А от комплекти реєстраційних документів (для слухачів та студентів) для складання ДПА у формі ЗНО керівники навчальних закладів мають надіслати до 1 березня поточного року.

Зазначимо, ЗНО майбутні студенти безкоштовно можуть скласти тестування лише з п'яти предметів.

Нагадавши, озвучено дати пробного тестування та проведення, про що важливо пам'ятати

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