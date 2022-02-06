Нуровської не стало 3 лютого. Про це повідомив на Facebook її зять, пише RG.ru. Причиною названа важка хвороба, характер якої не уточнюється.
Марія Нуровська народилася 3 березня 1944 року в східному районі сучасної Польщі. Вона походить з аристократичної родини - її предкам належала садиба в Гомелі та польській Буковині.
Актриса закінчила філологічний факультет Варшавського університету, після чого деякий час працювала стюардесою. Її дебютний збірник оповідань "Не стріляйте в піаніста" вийшов у світ в 1975 році.
Першим романом, який приніс широку популярність Нуровській, був "По той бік смерті". Інша її робота "Танго втрьох" за короткий час стала культовою книгою в Німеччині. Також популярність Нуровській принесли романи "Моє життя з Марлоном Брандо" та "Мій російський коханець".
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Її книги ставали бестселерами не тільки в Польщі, а й у Франції та Німеччині.
Нуровська була членом Асоціації польських письменників.
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