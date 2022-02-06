У віці 77 років померла Марія Нуровська - знаменита польська письменниця, яка працювала переважно в жанрі еротичної мелодрами.

Нуровської не стало 3 лютого. Про це повідомив на Facebook її зять, пише RG.ru. Причиною названа важка хвороба, характер якої не уточнюється.

Марія Нуровська народилася 3 березня 1944 року в східному районі сучасної Польщі. Вона походить з аристократичної родини - її предкам належала садиба в Гомелі та польській Буковині.

Актриса закінчила філологічний факультет Варшавського університету, після чого деякий час працювала стюардесою. Її дебютний збірник оповідань "Не стріляйте в піаніста" вийшов у світ в 1975 році.

Першим романом, який приніс широку популярність Нуровській, був "По той бік смерті". Інша її робота "Танго втрьох" за короткий час стала культовою книгою в Німеччині. Також популярність Нуровській принесли романи "Моє життя з Марлоном Брандо" та "Мій російський коханець".

Її книги ставали бестселерами не тільки в Польщі, а й у Франції та Німеччині.

Нуровська була членом Асоціації польських письменників.

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Мария Нуровская. Мой русский любовник



В аудиокниге Марии Нуровской «Мой русский любовник» их номера в небольшом парижском отеле случайно оказались рядом. И тогда — волнующим мужским голосом через тонкую стену — он вошел в ее жизнь. pic.twitter.com/vWTl9V2nfr — Аудиокниги онлайн (@Audiobook7) December 13, 2019

Раніше ми повідомляли, що у Великобританії помер відомий комік, письменник і сценарист Баррі Крайєр, який був учасником комік-групи "Монті Пайтон". Йому було 87 років.

Як розповіли рідні коміка, він помер "мирно і в доброму настрої", сталося це в госпіталі в оточенні близьких людей.

RIP #BarryCryer. Here we are only a few weeks ago. Baz was just the loveliest guy: funny & generous. He’d worked with everybody & everybody he worked with liked him. I shall miss his happy company so much - & his regular phone calls: he gave you a gem of a joke with each one. pic.twitter.com/O8AgZyMYYt — Gyles Brandreth (@GylesB1) January 27, 2022

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