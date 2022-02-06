Для отримання житлової субсидії в Україні потрібні певні умови - стало відомо, які саме, а також яким чином розраховується розмір допомоги.

У прес-службі Мінсоцполітики пояснили українцям, що субсидія призначається в тому випадку, якщо плата за комуналку окремо взятої сім'ї (будинку) більше визначеного їм обов'язкового платежу.

Щоб з'ясувати розмір обов'язкового платежу, потрібно помножити сукупний середньомісячний дохід домогосподарства на свій обов'язковий відсоток платежу, який розраховується індивідуально для кожної сім'ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім'ї.

Розмір субсидії залежить від різниці між вартістю житлово-комунальних послуг та розміром обов'язкової частини платежу, визначеної для сім'ї (будинку).

Допомога може бути призначена:

одному із зареєстрованих у будинку осіб, на ім'я якого відкрито особові рахунки на оплату комунальних послуг;

неповнолітнім особам, які залишилися без батьківського піклування або недієздатним особам працездатного віку;

особам, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають в ньому (наприклад, квартиронаймачам з договором оренди).

Додамо, під час опалювального сезону 2021-2022 розмір житлової соціальної виплати становить у середньому 2000 гривень (у минулий період сума дорівнювала 1770 грн.).

Слід знати, що несплата комуналки протягом 3 місяців, накопичення заборгованості на суму понад 20 неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто понад 34 тис. грн, загрожує позбавленням права на субсидію.

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