Про це розповіли друзі та колеги покійного артиста в ефірі Російської телепрограми «Ти не повіриш!». Як відомо, 30 січня Куралєв пішов з життя після зараження коронавірусом. Останні години він провів у хоспісі.
Однак і до цього артист перебував не вдома. Раніше у актора діагностували деменцію, після чого близькі помістили його в пансіонат для літніх людей.
Актор Леонід Дзюник засудив дітей Куравльова за таке рішення щодо батька. На його думку, останнім часом в будинку престарілих актор перебував не в кращому стані.
"Брудний, немитий, голодний, схудлий. Вони довели його до такого стану", - стверджує колега Куравльова.
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Аналогічної думки дотримується і поет Андрій Загорський. За його словами, він бачив Куравльова близько півтора років тому і тоді актор здавався набагато більш бадьорим.
"Я думаю, що він міг би ще років п'ять прожити. Людину заздалегідь збагрили", - заявив знайомий Куравльова.
Відзначимо, що у Куравльова залишилися дочка Катерина і син Василь. Дружина актора, Ніна, пішла з життя в 2012 році.
Нагадаємо, дочка Куравльова не з'явилася на похоронах, проводили без оплесків.
Як повідомляла Politeka, прощання з Куравльовим, з'явилися кадри з невтішним сином і онуком.
Також Politeka писала, як пройшли останні дні життя Куравльова, який залишив мільйонний спадок.