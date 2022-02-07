Культовий радянський і російський актор Леонід Куравльов доживав останні місяці в будинку престарілих, куди його відправили рідні діти.

Про це розповіли друзі та колеги покійного артиста в ефірі Російської телепрограми «Ти не повіриш!». Як відомо, 30 січня Куралєв пішов з життя після зараження коронавірусом. Останні години він провів у хоспісі.

Однак і до цього артист перебував не вдома. Раніше у актора діагностували деменцію, після чого близькі помістили його в пансіонат для літніх людей.

Актор Леонід Дзюник засудив дітей Куравльова за таке рішення щодо батька. На його думку, останнім часом в будинку престарілих актор перебував не в кращому стані.

"Брудний, немитий, голодний, схудлий. Вони довели його до такого стану", - стверджує колега Куравльова.

Аналогічної думки дотримується і поет Андрій Загорський. За його словами, він бачив Куравльова близько півтора років тому і тоді актор здавався набагато більш бадьорим.

"Я думаю, що він міг би ще років п'ять прожити. Людину заздалегідь збагрили", - заявив знайомий Куравльова.

Відзначимо, що у Куравльова залишилися дочка Катерина і син Василь. Дружина актора, Ніна, пішла з життя в 2012 році.

Нагадаємо, дочка Куравльова не з'явилася на похоронах, проводили без оплесків.

Як повідомляла Politeka, прощання з Куравльовим, з'явилися кадри з невтішним сином і онуком.

Також Politeka писала, як пройшли останні дні життя Куравльова, який залишив мільйонний спадок.