У Львівській області жінці довелося народжувати двійню в двох місцях, спочатку дитину вдома, а потім їхати в лікарню.

На Львівщині місцева жителька одного з сіл у Пустомитівському районі народила незвичайну двійню про це передав Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на своїй сторінці у Facebook.

Медик Леся Нікула розповіла, що її зміна Закінчилася незвичайними пологами. Їй надійшов дзвінок, що жінка, буде народжувати вдома. Тоді лікар, за її словами, "влетіла" в будинок, де жінка вже майже народила дівчинку. Тоді вона ще не знала, що сім'я чекає двійню.

Після пологів дівчинки, її бабуся сказала фельдшеру, що вони ще чекають хлопчика. Тоді медик викликала підмогу і на великій швидкості разом з сім'єю вирушила в лікарню швидкої допомоги.

"Ось так ось кортежем, під завивання сирен, на швидкості близько 150 км/год. ми примчали в перинатальний центр", - згадує Леся Нікула.

За словами медиків, діти народилися здоровими. Так вийшло, що дівчинка раніше в один день, хлопчик в інший. Також дівчинка народилася в Пустомитівському районі, а хлопчик у Львові.

Користувачі Мережі залишили безліч коментарів: "Дай, Боже, усім героям цієї неймовірної життєвої історії здоров'я, сил і щасливої долі.

Такі позитивні моменти надихають і додають сил рухатися далі.💕

Мед.працівникам та водієві величезна повага і подяка!","Про таких фахівців говорять: "Людина на своєму місці!", "Ось це екстрим, молодцi".

Нагадавши, нещодавно у Дніпропетровській області народився незвичайний малюк. Він побив всі рекорди минулого року, оскільки його вага була цілих 5 кілограм, а зростання становило на цей момент 61 сантиметр. Хлопчик народився здоровим, і його назвали Артем.

Раніше повідомлялося, 11-річна українка народила від 46-річного і розповіла про життя в новому статусі: "я все хочу, але..."

Politeka розповідала, 17-річна українка народила у вуличному туалеті, відомі подробиці і хто батько дитини: "обіцяв одружитися"

Також, вагітна Українка перед трагедією скаржилася мамі на лікарів, опубліковане листування: "нічим дихати"