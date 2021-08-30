Семья юной Елены Р. из села Сосновое Ровенской области даже не догадывалась о том, что девушка беременна

Инцидент произошел 25 августа в селе Губков, куда будущая роженица с мамой приехали в гости к родственникам. На место вызывали "скорую помощь". Медики, осмотрев ребенка, пришли к выводу, что мальчик родился недоношенным (позднее выяснилось, что Елена родила на 8 месяце) и было принято решение срочно госпитализировать малыша в больницу.

Позднее появились подробности о роженице и ее семье. Участники события рассказали в сюжете "ТСН", что Елена, пожаловавшись на боли в животе, ушла на улицу в туалет. Там девушка внезапно родила мальчика, еле успев его поймать.

"Дочь родила в туалете, но поймала ребенка. Хорошо, что поймала, я в шоке", — говорит отец роженицы Андрей, который в начале года развелся с ее матерью.

"Болит живот, говорит сейчас приду, ушла. Потом позвонила, говорит: "Мам, выйдите, - вспоминает Галина, - Она поймала ребенка, обняла, замотала в кофту".

О семье Елены ходит дурная слава. Глава семейства злоупотребляет алкголем и часто поднимает руку на жену, достается и дочери. Сама Елена тоже не раз проявляла агрессию. Односельчане рассказывают, как она однажды вогнала однокласснице иголку в спину, чтобы отомстить.

Новоиспеченная мамочка учится в ПТУ на кондитера. Девушка призналась, что отцом ее малыша якобы является кум старшей сестры Иван. Сейчас он прячется от родных Елены и требует сделать тест ДНК. Мать роженицы отмечает, что знала, что та встречалась с парнем на 9 лет старше. Тот обещал жениться, а теперь якобы сомневается в отцовстве.

Новорожденного из Березовской райбольницы в тяжелом состоянии с переохлаждением и поражением нервной системы доставили в реанимацию в Киеве. По словам медиков, мозг ребенка жив, на лечение он реагирует, а, значит, есть шанс на восстановаление.

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