Во Львовской области женщине пришлось рожать двойню в двух местах, сначала малышку дома, а потом ехать в больницу.

На Львовщине местная жительница одного из сел в Пустомытовском районе родила необычную двойню Об этом сообщил Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на своей странице в Facebook.

Медик Леся Никула рассказала, что её смена закончилась необычными родами. Ей поступил звонок, что женщина, будет рожать дома. Тогда врач, по её словам, "влетела" в дом, где женщина уже почти родила девочку. Тогда она еще не знала, что семья ожидает двойню.

После родов девочки, её бабушка сказала фельдшеру, что они еще ждут мальчика. Тогда медик вызвала подмогу и на большой скорости вместе с семьей отправилась в больницу скорой помощи.

"Вот так вот кортежем, под завывание сирен, на скорости около 150 км/ч. мы примчались в перинатальный центр", — вспоминает Леся Никула.

По словам медиков, дети родились здоровыми. Так получилось, что девочка раньше в один день, мальчик в другой. Также девочка родилась в Пустомытовском районе, а мальчик во Львове.

Пользователи сети оставили множество комментариев: "Дай Бог всем героям этой невероятной жизненной истории здоровья, сил и счастливой судьбы. Такие положительные моменты вдохновляют и придают сил двигаться дальше. 💕 Мед.работникам и водителю огромное уважение и благодарность!", "Вот это экстрим, молодцы!", "Про таких работников говорят: "Человек на своем месте".

Напомним, недавно в Днепропетровской области родился необычный малыш. Он побил все рекорды прошлого года, поскольку его вес был целых 5 килограмм, а рост составлял на этот момент 61 сантиметр. Мальчик родился здоровым, и его назвали Артем.

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