В Україні деякі громадяни зможуть претендувати на пенсійні виплати, незалежно від того, чи досягли вони пенсійного віку.

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики, в Україні деякі групи людей зможуть виходити на заслужений відпочинок незалежно від того, чи досягли вони офіційного пенсійного віку. Для цього потрібно виконати одне правило-показати в Пенсійному фонді 40 років свого страхового стажу.

Так, у відомстві зазначили, що нові правила запрацюють вже з 2028 року. Незалежно від віку людина, яка має 40 років страхового стажу, зможе претендувати на пенсійні виплати.

"Починаючи з 1 січня 2028 року за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія призначається незалежно від віку", - йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Також у міністерстві зазначили, що кожен випадок розглядатиметься в Пенсійному фонді в індивідуальному порядку. При оформленні пенсії фахівці ПФ будуть враховувати не тільки загальний стаж, а й заробітну плату людини, з якої були сплачені страхові внески.

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