Абитуриенты уже зарегистрировались на пробное тестирование знаний "ЗНО-2022", среди предметов популярным стал украинский язык.

Будущие абитуриенты зарегистрировались на пробное тестирование "ВНО-2022", и снова самым популярным предметом стал украинский язык и литература. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Так, как сообщают, на пробный экзамен по украинскому языку и литературе зарегистрировали более 82 тысяч человек. В то время на математику - более 51 тысячи, а вот на английский язык - более 34 тысяч учеников.

Ознакомиться с подробной информацией (место и время проведения тестирования) украинцы смогут в личных кабинетах до 10 марта.

Стоит отметить, что в этом году на пробный экзамен зарегистрировалась куда больше украинцев, чем в прошлом году. В 2021-ом году число составляло - 140 тысяч, а в 2020-ом году - 218 тысяч.

Ознакомиться с результатами тестирования по украинскому языку и литературе можно будет на информационных страницах 25 марта. Другие предметы будут опубликованы 1 апреля.

Напомним, с 1 февраля началась регистрация на ВНО-2022. Она продлится до 9 марта.

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