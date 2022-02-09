Будущие абитуриенты зарегистрировались на пробное тестирование "ВНО-2022", и снова самым популярным предметом стал украинский язык и литература. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Так, как сообщают, на пробный экзамен по украинскому языку и литературе зарегистрировали более 82 тысяч человек. В то время на математику - более 51 тысячи, а вот на английский язык - более 34 тысяч учеников.
Ознакомиться с подробной информацией (место и время проведения тестирования) украинцы смогут в личных кабинетах до 10 марта.
Стоит отметить, что в этом году на пробный экзамен зарегистрировалась куда больше украинцев, чем в прошлом году. В 2021-ом году число составляло - 140 тысяч, а в 2020-ом году - 218 тысяч.
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Ознакомиться с результатами тестирования по украинскому языку и литературе можно будет на информационных страницах 25 марта. Другие предметы будут опубликованы 1 апреля.
Напомним, с 1 февраля началась регистрация на ВНО-2022. Она продлится до 9 марта.
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