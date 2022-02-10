Пішов з життя знаменитий французький вчений, нобелівський лауреат Люк Монтаньє, який свого часу стояв за відкриттям ВІЛ.

89-річний Вірусолог пішов з життя у вівторок, 8 лютого, в місті Нейї-сюр-Сен під Парижем, повідомляє газета Monde. 10 лютого новину підтвердили колеги вченого і лікарі.

Причина смерті Монтаньє не розкривається. Відомо, що в госпіталі з вченим були його найближчі люди, тому він пішов з життя в оточенні сім'ї.

Монтаньє прославився на весь світ після того, як в 1983 році спільно з іншим вірусологом, Франсуазою Барре-Сінуссі, відкрив ВІЛ. За цей вагомий внесок у медицину Монтаньє і його колега були удостоєні Нобелівської премії в 2008 році.

Втім, після цього грандіозного відкриття Монтаньє став досить суперечливою фігурою в науковому середовищі, відзначившись цілою низкою спірних висловлювань. Зокрема, він стверджував, що сильний імунітет нібито може побороти ВІЛ за кілька тижнів при супутній дієті. Також Монтаньє висував теорії про бактеріальне походження розладів аутистичного спектру і пропонував лікувати їх антибіотиками.

Після початку пандемії вчений заявляв, що COVID-19 був створений штучно, а також «містить елементи ВІЛ». Багато колег Монтаньє критикували його за подібні висловлювання, звертаючи увагу на те, що вони йдуть врозріз з науковими принципами.

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