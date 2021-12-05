На 81 году жизни остановилось сердце известного российского журналиста, автора и исполнителя бардовских песен Сергея Крылова, который до последних дней организовывал фестивали по всей стране.

На официальной странице издания "Комсомольская правда" сообщили, что 30 ноября в возрасте 80 лет из жизни ушел известный российский бард и журналист Сергей Крылов, написавший более 100 песен при жизни.

"Главной его страстью была поэзия песни. Сергей Крылов до конца жизни организовывал и вел бесчисленные бардовские фестивали по всей стране от Камчатки до Калиниграда. Мы потеряли душевного друга и коллегу. Светлая тебе память, Сережа!",- написали на странице.

О причинах смерти Сергея Крылова пока ничего не известно.

Самые известные песни барда "Песня о маленьком трубаче" и "Зимняя сказка", которая стала народной.

Напомним, что недавно умер директор Дома ученых во Львове, который закрыли после скандального празднования там Дня рождения блогера Александра Залиска в День памяти жертв голодоморов, Роман Славитич. Сердце 75-летнего мужчины остановилось в доме городского совета, куда он пришел на встречу. В Сети многие связывают смерть директора со скандалом вокруг вечеринки, которую Владимир Остапчук назвал "голодной тусой".

Ранее Politeka писала, что внезапно оборвалась жизнь известного российского актера: раскрыта причина трагедии.

Напомним, что мужчина довел молодую украинку до гибели: "Сбежал из страны, несмотря на приговор суда".

A еще Politeka сообщала, что не стало актера советских фильмов и известных сериалов: коллеги сообщили о потере.