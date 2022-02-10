Ушел из жизни знаменитый французский ученый, Нобелевский лауреат Люк Монтанье, который в свое время стоял за открытием ВИЧ.

89-летний вирусолог ушел из жизни во вторник, 8 февраля, в городе Нейи-сюр-Сен под Парижем, сообщает газета Monde. 10 февраля новость подтвердили коллеги ученого и врачи.

Причина смерти Монтанье не раскрывается. Известно, что в госпитале с ученым были его самые близкие люди, поэтому он ушел из жизни в окружении семьи.

Монтанье прославился на весь мир после того, как в 1983 году совместно с другим вирусологом, Франсуазой Барре-Синусси, открыл ВИЧ. За этот весомый вклад в медицину Монтанье и его коллега были удостоены Нобелевской премии в 2008 году.

Впрочем, после этого грандиозного открытия Монтанье стал довольно противоречивой фигурой в научной среде, отметившись целым рядом спорных высказываний. В частности, он утверждал, что сильный иммунитет якобы может побороть ВИЧ за несколько недель при сопутствующей диете. Также Монтанье выдвигал теории о бактериальном происхождении расстройств аутистического спектра и предлагал лечить их антибиотиками.

После начала пандемии ученый заявлял, что COVID-19 был создан искусственно, а также «содержит элементы ВИЧ». Многие коллеги Монтанье критиковали его за подобные высказывания, обращая внимание на то, что они идут вразрез с научными принципами.

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