Про те, що трапилося в місті Порту, куди трупа прибула на гастролі, повідомили колеги 22-річного Іллі в соцмережі Фейсбук. Хлопця змило в океан величезною хвилею, коли він вирішив скупатися.
За наявними даними, він і ще один учасник колективу, технік Дмитро, пішли купатися. Коли Ілля тільки зайшов у воду, його накрило великою хвилею. Товариш побачив, як тіло хлопця відносить течією, і кинувся на допомогу. Йому вдалося схопити Іллю, але враховуючи прибережні скелі і сильні хвилі, утримати його Дмитро не зміг.
Пошуки тривали до самої темряви, і поновилися на наступний день. В океан вийшло кілька човнів, а в небо підняли вертоліт.
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"Поки Іллю знайти не вдалося, але пошуки тривають, - йдеться в повідомленні, - попереджені всі госпіталі і клініки протягом 20 кілометрів берегової лінії і в довколишніх населених пунктах. Рибальські човни, що працюють в акваторії, також оповіщені, на телеканалах, новинних газетах і вебсайтах розміщені оголошення про зниклого безвісти артиста".
Ситуація знаходиться під контролем Консула України в Португалії.
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