Інформація про смерть артиста з'явилася на порталі "Кіно-Театр.ру". Повідомляється, що серце Соколовського зупинилося 10 лютого. При цьому причина смерті актора не називається.
Соколовський народився в 1944 році. Він навчався, а пізніше і почав будувати свою кар'єру на території УРСР. Майбутній актор закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого в 1969 році, після чого зміг потрапити на київську кіностудію імені Довженка, де став штатним актором.
Соколовський дебютував на телебаченні, знявшись у військовій драмі «совість», яка вийшла в 1968 році.
Всього за свою кар'єру актор зіграв у близько півсотні проектів. Серед його найвідоміших фільмів були: "Дума про Ковпака", "Р. В. С.", "Останній гайдук", "Тачанка з півдня", "Ярослав Мудрий", "Ніжність до ревучого звіра " та інші.
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У мережі висловлюють співчуття у зв'язку з відходом Соколовського.
"Вічна і світла пам'ять", "Пішов Толік", - пишуть люди.
Нагадаємо, обірвалося життя відомої російської актриси-красуні, їй було всього 40.
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